На добропольском направлении на позиции ВСУ сбросили листовки Подразделения группировки войск "Центр" сбросили листовки на позиции ВСУ

Москва20 июл Вести.Сброс листовок на вражеские позиции провел на добропольском направлении расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр".

Как сообщили в министерстве обороны, агитационные листовки содержат призывы к личному составу противника о добровольном сложении оружия и сдаче в плен, гарантируя сохранение жизни и возвращение домой после окончания специальной военной операции.

Применение беспилотников для залистования позволяет точечно доставлять агитационные материалы в самые труднодоступные районы, включая лесополосы и укрепленные блиндажи, где скрывается противник. говорится в сообщении военного ведомства

Систематические сбросы агитационных материалов позволяют воздействовать на личный состав противника, который покидает боевые позиции и добровольно складывает оружие, отметили в Минобороны РФ.