Москва20 июлВести.Сброс листовок на вражеские позиции провел на добропольском направлении расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр".
Как сообщили в министерстве обороны, агитационные листовки содержат призывы к личному составу противника о добровольном сложении оружия и сдаче в плен, гарантируя сохранение жизни и возвращение домой после окончания специальной военной операции.
Применение беспилотников для залистования позволяет точечно доставлять агитационные материалы в самые труднодоступные районы, включая лесополосы и укрепленные блиндажи, где скрывается противник.говорится в сообщении военного ведомства
Систематические сбросы агитационных материалов позволяют воздействовать на личный состав противника, который покидает боевые позиции и добровольно складывает оружие, отметили в Минобороны РФ.