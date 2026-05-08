ТАСС: листовки сбросили над рядом областей Украины перед Днем Победы

Над Украиной сбросили листовки с напоминанием о подвигах героев ВОВ ТАСС: листовки сбросили над рядом областей Украины перед Днем Победы

Москва8 мая Вести.В преддверии Дня Победы над Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областями Украины сбросили листовки с напоминаниями об общей с Россией историей и инструкцией для связи с военными ВС РФ по защищенным каналам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что материалы были распространены с использованием БПЛА "Гербера". Листовки служат напоминанием об общей истории с РФ. Они выглядят как открытки с надписью: "Наши деды были братьями в окопах".

Помимо этого, в листовках были инструкции для связи с российским военнослужащим по защищенным каналам.

Агентство указывает, что листовки сбросили над Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областями, а также на временно подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее украинские Telegram-каналы сообщили, что в городах Сумы и Одесса с помощью беспилотников были раскиданы листовки с критикой главы киевского режима Владимира Зеленского.