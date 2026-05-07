Дроны сбросили листовки в Одессе и Сумах с критикой Зеленского накануне 9 Мая

В Одессе и Сумах дроны сбросили листовки с критикой Зеленского Дроны сбросили листовки в Одессе и Сумах с критикой Зеленского накануне 9 Мая

Москва7 мая Вести.В украинских городах Сумы и Одесса неизвестные с помощью беспилотников распространили пророссийские агитационные листовки. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На опубликованных фотографиях видно, что часть листовок стилизована под банкноты номиналом 200 гривен.

Хватит терпеть у власти нациста-наркомана, помоги своей стране сменить режим написано на одной из сторон агитматериалов

На обратной стороне напечатано: "Какой настоящий Зеленский и почему им нужно гордиться". По-видимому, речь идет о деде Владимира Зеленского — Семене Зеленском, который в годы Великой Отечественной войны отбивал у врага богатейшие запасы стратегически важного металла марганца на Украине.

Кроме того, были сброшены и другие листовки, напоминающие, что деды современных россиян и украинцев "были братьями в окопах", а День Победы — это "память, которую не разделить".