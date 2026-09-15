Москва15 сенВести.Российские войска сорвали попытки контратак украинских боевиков, попавших в окружение в Харьковской области, сообщает источник РИА Новости.
Так, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели контратаку силами 58-й отдельной механизированной бригады в районе Казачьей Лопани. Контратака отражена, отметил источник.
Также выявлена подготовка 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ к проведению контратаки с использованием бронетехники, которая также сорвана силами "Северной" группировки войскприводит РИА Новости слова источника
Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что российские бойцы значительно сузили кольцо окружения украинских боевиков в резниковском котле.
Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в резниковском котле российские войска могли бы использовать листовки с QR-кодами для сдачи в плен боевиков ВСУ.