ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Харьковской области ВС России сорвали попытки контратак окруженных в Харьковской области бригад ВСУ

Москва15 сен Вести.Российские войска сорвали попытки контратак украинских боевиков, попавших в окружение в Харьковской области, сообщает источник РИА Новости.

Так, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели контратаку силами 58-й отдельной механизированной бригады в районе Казачьей Лопани. Контратака отражена, отметил источник.

Также выявлена подготовка 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ к проведению контратаки с использованием бронетехники, которая также сорвана силами "Северной" группировки войск приводит РИА Новости слова источника

Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что российские бойцы значительно сузили кольцо окружения украинских боевиков в резниковском котле.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в резниковском котле российские войска могли бы использовать листовки с QR-кодами для сдачи в плен боевиков ВСУ.