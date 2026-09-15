Москва15 сенВести.Вооруженные силы РФ предотвратили контратаку Вооруженных сил Украины с применением танков недалеко от Казачьей Лопани на харьковском направлении, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Источник сообщает, что противник пытался вернуть утраченные позиции.
Вскрыта подготовка противника к контратаке с использованием бронетехники. В районе Золочева обнаружено крупное скопление сил 22 омбр ВСУ и три танка, которыми враг намеревался атаковать позиции Северян в районе Казачьей Лопани. Точными ударами FPV танки уничтожены, личный состав ВСУ понес потери, атака сорвана.говорится в сообщении канала
По его данным, части и подразделения "Северян" продвигаются на северо-востоке Харьковской области, где окружена группировка ВСУ.
Авиация ВКС РФ и расчеты ударных БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Мартыновка, Черноглазовка, Металловка, Революционное, Бузово, Сердобино, Резниково, Пролетарка, Грачевка и Сониноговорится в сообщении