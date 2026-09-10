Москва10 сенВести.Российские подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" снижают возможности окруженного на северо-востоке Харьковской области противника оказывать организованное сопротивление. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Подразделения войск БпС группировки "Север" последовательно снижают возможности противника, окруженного на северо-востоке Харьковской области, оказывать организованное сопротивлениезаявил Поддубный
Военкор сообщил, что удары наносятся по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.
Расчеты ударных дронов из состава 11-го армейского корпуса наносят прицельные удары по ключевым объектам боевиков: пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ. Стабилизировать оборону и восстановить управление своими подразделениями противнику все сложнеенаписал Поддубный
Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать кольцо окружения в Харьковской области.