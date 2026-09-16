Москва16 сен Вести.Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения вокруг частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в "Волчанский котел". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобино, Хрипуны и Бузово Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогино Харьковской области говорится в сообщении

Как отмечается, за прошедшие сутки потери украинских боевиков в кольце составили 50 человек, а также "две боевые бронированные машины западного производства, автомобиль и два наземных роботизированных комплекса".

Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, девять автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса отчитались в ведомстве

Ранее 16 сентября сообщалось, что бойцы группировки "Север" пресекли попытку прорыва окружения со стороны ВСУ в районе населенного пункта Нефедовка. Также для прорыва кольца киевский режим перебросил на харьковское направление части пограничного спецназа, которые не имеют боевого опыта.