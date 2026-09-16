ВСУ безуспешно попытались выйти из окружения у Нефедовки в Харьковской области

ВСУ не смогли прорвать окружение в районе Нефедовки в Харьковской области ВСУ безуспешно попытались выйти из окружения у Нефедовки в Харьковской области

Москва16 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку выйти из окружения российской армии в районе Нефедовки в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По его данным, украинские боевики совершили "попытку прорыва кольца окружения с использованием бронетехники", однако она не увенчалась успехом.

Российские бойцы уничтожили бронемашину "Рошель Сенатор" и боевую группу противника в полном составе. Потери украинской стороны составили более 70 человек.

Котел на северо-востоке Харьковской области сформировался две недели назад. В него, по данным российского военного ведомства, угодили крупные силы противника – до 1700 человек. В кольце – полтора десятка подконтрольных ВСУ населенных пунктов.