РИА Новости: ВСУ не оставляют попыток прорвать окружение под Харьковом

Боевики ВСУ не оставляют попыток прорвать окружение под Харьковом РИА Новости: ВСУ не оставляют попыток прорвать окружение под Харьковом

Москва13 сен Вести.Боевики 72-й бригады украинской армии предпринимали новые попытки прорваться из окружения в Харьковской области и понесли потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

Северянами отражена контратака роты "Шквал" 72-й ОМБр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции говорится в публикации

Кроме того, по словам источника, из окружения пытались вырваться солдаты 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, но часть из них подорвалась на минах. Оставшиеся боевики были ликвидированы с помощью FPV-дронов.

По данным собеседника агентства, потери украинской армии за сутки в Харьковской области составляют свыше 80 солдат.