ТАСС: группа боевиков ВСУ подорвалась на минах при попытке выйти из окружения

Группа боевиков ВСУ подорвалась на минах при попытке выйти из окружения ТАСС: группа боевиков ВСУ подорвалась на минах при попытке выйти из окружения

Москва13 сен Вести.Группа боевиков ВСУ подорвалась на минах, пытаясь выйти из окружения на волчанском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

При попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских боевиков, предположительно из 22-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - Прим. ред) говорится в публикации

Собеседник агентства также рассказал, что выжившие солдаты украинской армии были ликвидированы ударами FPV.

Ранее сообщалось, что в котел в Харьковской области попали самые боеспособные части ВСУ на направлении.