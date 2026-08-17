Десятки бойцов украинского погранотряда пропали под Харьковом РИА Новости: украинцы ищут пропавших в Харьковской области пограничников

Москва17 авг Вести.Родственники десятков украинских пограничников, пропавших в районе Устиновки Харьковской области, пытаются выяснить их судьбу. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству РИА Новости.

Десятки родственников украинских пограничников (1-й погранотряд) безуспешно пытаются выяснить о судьбах своих близких, пропавших без вести в районе Устиновки заявил источник агентства

Источник также утверждает, что в районе Устиновки действовали заградительные отряды 159-й бригады ВСУ. По его словам, они открывали огонь по украинским военнослужащим, которые пытались отступить или сдаться в плен.