Москва19 сенВести.Бойцы группировки войск "Север" в Харьковской области ведут успешные бои по освобождению трех населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны России.
Подразделения группировки ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенокговорится в заявлении
Также, добавили в ведомстве, бойцы продолжают зачистку жилых кварталов в Красном Лимане и Святогорске от одиночных военнослужащих ВСУ.
Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в ходе спецоперации.