МО РФ: бойцы "Севера" ведут успешные бои по освобождению еще трех сел

Бойцы "Севера" ведут успешные бои по освобождению еще трех населенных пунктов МО РФ: бойцы "Севера" ведут успешные бои по освобождению еще трех сел

Москва19 сен Вести.Бойцы группировки войск "Север" в Харьковской области ведут успешные бои по освобождению трех населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенок говорится в заявлении

Также, добавили в ведомстве, бойцы продолжают зачистку жилых кварталов в Красном Лимане и Святогорске от одиночных военнослужащих ВСУ.

Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в ходе спецоперации.