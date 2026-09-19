Москва19 сенВести.Бойцы группировки войск "Север" в Харьковской области ведут успешные бои по освобождению трех населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенок

говорится в заявлении

Также, добавили в ведомстве, бойцы продолжают зачистку жилых кварталов в Красном Лимане и Святогорске от одиночных военнослужащих ВСУ.

Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в ходе спецоперации.