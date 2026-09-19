В Красном Лимане и Святогорске идет зачистка жилых кварталов ВС России проводят зачистку кварталов Красного Лимана и Святогорска

Москва19 сен Вести.Вооруженные силы РФ в Красном Лимане и Святогорске ведут зачистку жилых кварталов от одиночных украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

В Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов от одиночных военнослужащих ВСУ говорится в сообщении

Вооруженные силы России последовательно охватывают Славянскую агломерацию с севера и востока. Освобождение Красного Лимана позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.

Однако часть населенного пункта все еще остается в руках ВСУ. Бои продолжаются, противник продолжает перебрасывать в город дополнительные подразделения.