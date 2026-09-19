Группировка "Север" зачищает освобожденное Комиссарово в Харьковской области МО РФ: подразделения группировки "Север" проводят зачистку в Комиссарово

Москва19 сен Вести.Военнослужащие группировки войск "Север" проводят зачистку в освобожденном населенном пункте Комиссарово, расположенном в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее этот населенный пункт был освобожден российскими подразделениями. В настоящее время там продолжается зачистка территории.

Министерство обороны России сообщило, что установление контроля над селами Лошаково и Комиссарово в Харьковской области позволяет российским войскам расширять полосу безопасности вдоль границы с Украиной.