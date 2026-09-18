Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в ходе спецоперации Минобороны сообщило об освобождении ряда населенных пунктов в ходе СВО

Москва18 сен Вести.Министерство обороны РФ сообщило об успешных наступательных действиях российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, в результате которых под контроль были взяты сразу несколько населенных пунктов.

На харьковском направлении подразделения установили контроль над селами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья. В ДНР силы Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка Центр заняла населенные пункты Веселое и Золотой Колодезь.

Кроме того, подразделения группировки Восток продвинулись в глубину обороны противника и освободили Розовку в Запорожской области, а бойцы группировки Днепр взяли под контроль Новоандреевку.