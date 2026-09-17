Российская армия взяла под контроль Малую Волчью в Харьковской области МО РФ: российские военные освободили Малую Волчью в Харьковской области

Москва17 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в ходе спецоперации на Украине.

В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области говорится в сообщении Минобороны

Отмечается, что российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово Харьковской области; были уничтожены группы боевиков, попытавшихся прорваться на усиление около населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка.

Также сегодня, но уже в Запорожской области, был освобожден населенный пункт Розовка.

На прошлой неделе российская армия освободила восемь населенных пунктов.