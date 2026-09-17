Москва17 сен Вести.В Запорожской области освобожден населенный пункт Розовка, сообщили в Минобороны РФ.

Под контроль населенный пункт взяли подразделения группировки "Восток", продвинувшиеся в глубину обороны противника.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Розовка Запорожской области говорится в сообщении военного ведомства

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ и двух штурмовых полков. Противник потерял более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

14 сентября Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоандреевка в Запорожской области.