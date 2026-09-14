Москва14 сенВести.Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки "Днепр".
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской областиговорится в сообщении МО РФ
Кроме того, части и подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Юрковка и Балабино Запорожской области.
А в Харьковской области освобождены населенные пункты Шевченково и Широкое.
На прошлой неделе российская армия освободила восемь населенных пунктов.