ВС РФ освободили Новоандреевку в Запорожской области Группировка "Днепр" освободила Новоандреевку в Запорожской области

Москва14 сен Вести.Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки "Днепр".

Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской области говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, части и подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Юрковка и Балабино Запорожской области.

А в Харьковской области освобождены населенные пункты Шевченково и Широкое.

На прошлой неделе российская армия освободила восемь населенных пунктов.