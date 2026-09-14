Москва14 сенВести.ВС РФ освободили населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области… В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской областиговорится в сообщении
Кроме того, уточняется о нанесении поражения в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приколотное.
Также российская армия освободила Новоандреевку в Запорожской области.