Два населенных пункта Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Российская армия освободила Шевченково и Широкое в Харьковской области Два населенных пункта Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Москва14 сен Вести.ВС РФ освободили населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области… В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области говорится в сообщении

Кроме того, уточняется о нанесении поражения в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приколотное.

Также российская армия освободила Новоандреевку в Запорожской области.