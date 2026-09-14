Во Львове ликвидировали ичкерийского террориста Амаева, числившегося в ГУР Во Львове ликвидировали террориста Хаважа Амаева, состоявшего в ГУР Украины

Москва14 сен Вести.Во Львове был ликвидирован террорист Хаваж Амаев, входивший в составе запрещенной в России террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия". Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным источника, Амаев состоял в подразделении Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, и его убийство может быть связано с недавним конфликтом представителей ведомства с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Во Львове убит известный ичкерийский террорист Хаваж Амаев по кличке "Зумсо". Он воевал против российских войск в Чеченской республике, в Сирии и теперь на Украине. Имел звание "полковника" ЧРИ и состоял в подразделении ГУР. Вероятно, убийство могли организовать сотрудники СБУ в рамках конфликта с ГУР говорится в публикации

1 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками двух украинских спецслужб - СБУ и ГУР. Украинские СМИ писали, что спецслужбы не поделили между собой мошеннические колл-центры; в результате погиб один из сотрудников ГУР, еще двое были ранены.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 сентября уволил начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ, а также потребовал от спецслужб провести расследование и принять кадровые решения.