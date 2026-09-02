Российские силовики сообщили о ликвидации разведгруппы ГУР Украины под Уланово

Австралийский наемник и командир ГУР уничтожены в Сумской области Российские силовики сообщили о ликвидации разведгруппы ГУР Украины под Уланово

Москва2 сен Вести.В Сумской области в ходе стрелкового боя уничтожена разведывательная группа международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, операция прошла в районе населенного пункта Уланово. В результате боестолкновения полностью ликвидирована диверсионная группа противника.

В результате стрелкового боя в районе Уланово уничтожена разведгруппа международного легиона ГУР вместе с командиром капитаном Дудником Эдуардом Борисовичем, а также наемником из Австралии по кличке "Моззи" сообщили силовики

Собеседник агентства также уточнил, что в состав группы входили еще два боевика ГУР — сержант Семенов Даниил 2005 года рождения и рядовой Синевич Артур 2007 года рождения. Оба также были ликвидированы в ходе боя.