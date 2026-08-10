В Сумской области ликвидированы замкомбат ВСУ и инструктор ГУР

В Сумской области уничтожены два украинских военнослужащих, сообщили силовики В Сумской области ликвидированы замкомбат ВСУ и инструктор ГУР

Москва10 авг Вести.Заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и инструктор "Международного легиона" Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины были ликвидированы в Сумской области, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идет о замкомбате В. Д. Мазуре и инструкторе А. Федине.

На сумском направлении в Краснопольском районе уничтожен заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады теробороны В. Д. Мазур, а также инструктор "Международного легиона" ГУР А. Федин поделился собеседник агентства

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили в Сумской области инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое". Она использовалась в интересах ВСУ.