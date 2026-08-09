В Сумской области уничтожена инфраструктура газового месторождения МО РФ: в Сумской области уничтожена инфраструктура газового месторождения

Москва9 авг Вести.В Сумской области уничтожена инфраструктура газового месторождения "Бугроватое", используемого в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения инфраструктуры газового месторождения "Бугроватое", используемого в интересах ВСУ говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что удары были нанесены специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и воздушной тревоге на территории Сумской области.

Утром 9 августа Минобороны РФ сообщило о поражении дронами "Герань" нефтедобывающих предприятий в Ахтырском районе Сумской области. Также "Герани" уничтожили пункт управления беспилотниками и логистический центр ВСУ.