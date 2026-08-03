Российский войска ударили по подземным позициям ВСУ в сумском поселке Хотень

Уничтожен "подземный город" ВСУ под Сумами Российский войска ударили по подземным позициям ВСУ в сумском поселке Хотень

Москва3 авг Вести.Российские военные нанесли удар по подземным укреплениям ВСУ в поселке Хотень Сумской области, пишет Telegram-канал "Северный ветер".

В канале выложено видео ударов российской авиации по силам ВСУ в поселке, в том числе подземным укреплениям.

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Отмечается, что сеть подземных укреплений Киев оборудовал на южной окраине поселка, за рекой Олешней.

В конце июля российская авиация уничтожила автомобильный мост через реку Локня в Сумской области, который активно использовали ВСУ.