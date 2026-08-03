Москва3 авгВести.Российские военные нанесли удар по подземным укреплениям ВСУ в поселке Хотень Сумской области, пишет Telegram-канал "Северный ветер".
В канале выложено видео ударов российской авиации по силам ВСУ в поселке, в том числе подземным укреплениям.
На кадрах объективного контроля боевая работа нашей авиации, которая перемалывает украинских националистов и расчищает дорогу для штурмовиков ГВ "Север"указывается в сообщении
Отмечается, что сеть подземных укреплений Киев оборудовал на южной окраине поселка, за рекой Олешней.
В конце июля российская авиация уничтожила автомобильный мост через реку Локня в Сумской области, который активно использовали ВСУ.