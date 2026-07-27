Москва27 июлВести.Российские военные сумели предотвратить украинскую контратаку у поселка Хотень в Сумской области. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
Отмечается, что ВСУ бросили в бой штурмовую группу так называемого "полка смерти".
Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки "Север", а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействиязаявил собеседник агентства
В российских силовых структурах уточнили, что речь шла о военных 225-го отдельного штурмового полка.
Ранее сообщалось, что российские подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.