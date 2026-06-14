Войска группировки "Север" уничтожили в Сумской области две группы ВСУ

Российские войска уничтожили две группы бригады ВСУ в Сумской области Войска группировки "Север" уничтожили в Сумской области две группы ВСУ

Москва14 июн Вести.Военнослужащие подразделений группировки войск "Север" ликвидировали две боевые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области при попытке контратаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что украинские солдаты пытались контратаковать между Краснопольем и Новодмитровкой.

Большая часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении, бросив истекать кровью раненых побратимов отмечается в публикации

Подчеркивается, что подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Шосткинском районе также понесли большие потери.

6 июня сообщалось, что Первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Богуна понесла существенные потери в районе Бачевска Сумской области.