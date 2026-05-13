Группа "Север" нанесла поражение нацистам из "Кракена" в Харьковской области

Группа "Север" нанесла поражение нацистам из "Кракена" Группа "Север" нанесла поражение нацистам из "Кракена" в Харьковской области

Москва13 мая Вести.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение четырем частям противника в Сумской области и шести частям в Харьковской. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В Сумской области части и подразделения российской армии нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ.

А в Харьковской области в районах Рясного, Волоховки, Белого колодезя и Вильчи поражены подразделения двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен" (террористическая организация, запрещена в РФ)