ВКС РФ ударили ФАБ-500 по мосту ВСУ и пункту управления БПЛА

Армия России ударила полутонными бомбами по автомобильному мосту ВСУ ВКС РФ ударили ФАБ-500 по мосту ВСУ и пункту управления БПЛА

Москва19 июн Вести.Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары по объектам украинских боевиков в двух приграничных областях с использованием авиабомб ФАБ-500. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в российском ведомстве, одна группа бомб поразила автомобильный мост в районе населенного пункта Уланово Сумской области.

Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по автомобильному мосту на одном из логистических маршрутов ВСУ говорится в сообщении

Второй удар пришелся по пункту управления беспилотниками 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Моначиновка Харьковской области. По данным ведомства, в результате попадания уничтожено до 20 украинских военнослужащих.

Ранее военкор Дмитрий Стешин со ссылкой на данные польской разведки сообщил о бегстве украинского командования из Краматорска. Согласно опубликованным сведениям, офицеры ВСУ переместились в город Лозовая Харьковской области, оставив в Краматорске небольшое количество военнослужащих.