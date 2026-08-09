Москва9 авгВести.Расчеты ударных беспилотников "Герань" Вооруженных сил России поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Расчеты ударных БПЛА "Герань" поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской областисказано в сообщении
В российском военном ведомстве добавили, что регулярные высокоточные удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и хранилищам топлива, автозаправкам и объектам железнодорожной инфраструктуры позволяют нарушить транспортную логистику Вооруженных сил Украины.
Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ ударили "Геранями" по складам ВСУ в Харьковской области.