Минобороны РФ заявило о поражении предприятий нефтедобычи в Сумской области

ВС РФ "Геранями" поразили нефтедобывающие предприятия в Сумской области Минобороны РФ заявило о поражении предприятий нефтедобычи в Сумской области

Москва9 авг Вести.Расчеты ударных беспилотников "Герань" Вооруженных сил России поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты ударных БПЛА "Герань" поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области сказано в сообщении

В российском военном ведомстве добавили, что регулярные высокоточные удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и хранилищам топлива, автозаправкам и объектам железнодорожной инфраструктуры позволяют нарушить транспортную логистику Вооруженных сил Украины.

Ранее ведомство сообщало, что ВС РФ ударили "Геранями" по складам ВСУ в Харьковской области.