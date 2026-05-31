Москва31 мая Вести.Подписавший молодежный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) 22-летний командир отделения беспилотных систем был ликвидирован в районе Сум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что командование ВСУ перебросило расчеты БПЛА 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, часть из которых состоит из украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, в район села Речки в Сумской области.

Нашими войсками был уничтожен командир отделения беспилотных систем ВСУ 22-летний Даниил Русначенко отмечается в публикации

4 марта сообщалось, что в Сумской области в районе села Кружок были зафиксированы действия расчетов БПЛА 106-й бригады теробороны, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет.