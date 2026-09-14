Дмитриев придумал новое название Британии на фоне требований о суверенитете Дмитриев назвал Британию "разъединенным королевством"

Москва14 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Великобританию "разъединенным королевством" на фоне сообщений о требованиях регионов провести голосования по вопросу независимости.

Разъединенное королевство написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник намерены подписать совместную декларацию с требованием предоставить их регионам право на проведение референдумов по вопросу независимости. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

Инициатива последовала после региональных выборов, прошедших в мае. По итогам голосования во главе всех трех автономных регионов Великобритании оказались партии, выступающие за независимость.