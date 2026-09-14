Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют права на референдумы о суверенитете

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют голосования за независимость Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют права на референдумы о суверенитете

Москва14 сен Вести.Руководители исполнительной власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 сентября планируют подписать совместную декларацию с требованием к правительству Великобритании предоставить регионам право на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

Согласно заявлению участников предстоящей встречи, документ призван обязать британские власти подготовить и обеспечить условия для масштабных конституционных изменений, предполагающих расширение автономии или полное отделение территорий.

В повестку переговоров также включены вопросы экономического взаимодействия, энергетики и развития контактов с европейскими государствами. Лидеры регионов выступили с критикой существующей централизованной системы управления.

Первый министр Уэльса Рин ап Йорверт заявил, что его кабинет имеет четкий мандат на проведение реформ, добавив, что на британских островах складывается новая политическая реальность, а вестминстерская модель власти уже доказала свою неэффективность.

Глава правительства Шотландии Джон Суинни назвал текущий период поворотным этапом и подчеркнул, что право шотландцев самостоятельно решать свою судьбу должно было быть признано уже давно.

В свою очередь, первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил отметила, что произошедший более века назад раздел Ирландии не оправдал себя, а руководство в Лондоне никогда не брало в расчет интересы ирландского народа.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Великобританию "разъединенным королевством" на фоне сообщений о требованиях регионов провести голосования по вопросу независимости.