Москва13 сенВести.Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют подписать декларацию, требующую от Лондона права на проведение референдумов по вопросу независимости регионов. Об этом пишет газета The Telegraph.
По информации журналистов, подписание документа запланировано на 14 сентября в уэльской столице Кардиффе.
Три первых министра подпишут совместную декларацию, требующую право на проведение референдумов за независимостьговорится в публикации
В мае стало известно, что Шотландская национальная партия (SNP), которая выступает за отделение Шотландии от Великобритании, набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной партией в парламенте региона.