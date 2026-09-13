Telegraph: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят референдум о независимости

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют голосования за независимость Telegraph: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят референдум о независимости

Москва13 сен Вести.Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют подписать декларацию, требующую от Лондона права на проведение референдумов по вопросу независимости регионов. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации журналистов, подписание документа запланировано на 14 сентября в уэльской столице Кардиффе.

Три первых министра подпишут совместную декларацию, требующую право на проведение референдумов за независимость говорится в публикации

В мае стало известно, что Шотландская национальная партия (SNP), которая выступает за отделение Шотландии от Великобритании, набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной партией в парламенте региона.