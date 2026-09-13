Москва13 сен Вести.В будущем возможен референдум по вопросу объединения Республики Ирландии и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе общения с представителями СМИ в своем гольф-клубе в Ирландии Трамп прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, который ранее исключил проведение такого референдума.

Все так говорят, а потом что-то происходит. Есть Северная Ирландия и есть Ирландия, и мне кажется, что одним из самых естественных шагов в истории было бы их объединить сказал американский лидер

Ранее во время визита в Ирландию Трамп заявил, что хотел бы видеть страну объединенной. Он считает, что в конечном итоге это произойдет, однако Великобритания также должна высказать свою позицию по этому вопросу.

Дискуссии об объединении Ирландии стали активнее на фоне успеха национал-республиканской партии "Шинн фейн" на выборах – в 2022 году случилась первая победа на региональных выборах в Северной Ирландии, а в 2024-м партия показала лучший результат среди политических сил региона на выборах в Палату общин Великобритании.

Соглашение Страстной пятницы, или Белфастское соглашение, заключенное в 1998 году, предусматривает объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия при поддержке большинства жителей обеих территорий. Однако для проведения референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

При этом британские СМИ пишут, что первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать декларацию о праве проводить референдумы о независимости. Дата подписания документа назначена на 14 сентября.