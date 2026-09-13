Трамп от имени США отменяет пошлины на виски из Ирландии

Трамп пообещал снять пошлины с ирландского виски Трамп от имени США отменяет пошлины на виски из Ирландии

Москва13 сен Вести.Президент США Дональд Трамп собирается снять пошлины с виски из Ирландии. Об этом он заявил во время чемпионата по гольфу, который проходит в ирландском городе Дунбег, пишет агентство РИА Новости.

Трамп добавил, что его давно просят снять пошлины на виски.

Я сказал, что от имени Соединенных Штатов Америки отменю пошлины (на виски. – Прим. ред.) пообещал президент США

12 сентября Трамп заявил, что хотел бы видеть Ирландию единой. По его мнению, это было бы замечательно. Хотя процесс объединения произойдет со временем, добавил американский лидер.

Позднее Трамп сказал, что не исключает проведение референдума по объединению Республики Ирландия и Северной Ирландии, которая входит в Соединенное Королевство Великобритании. По мнению Трампа, объединение двух Ирландий – один из самых естественных шагов в истории.