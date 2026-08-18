Times: Трамп не блефует, когда говорит о введении 100%-ных пошлин для Британии Торговый представитель США Грир: Трамп готов ввести пошлины против Британии

Москва18 авг Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не блефует, когда говорит о том, что готов отказаться от торговой сделки с Великобританией и ввести в отношении нее 100-процентные пошлины.

Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на заявление торгового представителя США Джеймисона Грира.

Торговый представитель США предупредил, что угрозы Трампа отказаться от торговой сделки с Британией и ввести 100-процентные пошлины - это "не блеф"​​​... Он заявил Times, что Британия использует американские компании в качестве "копилок" и что он "не собирается этого терпеть пишет издание

При этом Грир заявил, что не будет устанавливать крайние сроки для того, чтобы Лондон отказался от налога на цифровые услуги.

Ранее американский лидер пригрозил европейским странам незамедлительным введением пошлин в 100%, если они введут налог на цифровые услуги для американского бизнеса. Трамп подчеркнул, что эти налоги несправедливо нацелены против крупных американских корпораций, таких как Apple, Google и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).