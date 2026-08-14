Трамп ввел пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним

Трамп ввел пошлины до 100% на импорт беспилотников Трамп ввел пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним

Москва14 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает пошлины на импорт беспилотников с определенными характеристиками и их отдельные комплектующие. Об этом сообщили в белом доме.

Максимальная пошлина в 100%, как отмечается, будет распространятся на БПЛА с грузоподъемностью свыше 25 кг, наиболее чувствительные с точки зрения американской национальной безопасности. Для остальных беспилотников и их комплектующих устанавливается ставка в размере 25%.

Сегодня президент Дональд Трамп подписал прокламацию, направленную на устранение угрозы национальной безопасности, которую создает импорт беспилотников и комплектующих к ним, в том числе за счет укрепления американской отрасли беспилотных систем и ее цепочек поставок говорится в сообщении Белого дома

Пошлина на импорт в размере 15% вводится для товаров из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна. Для Великобритании ставка снижена до 10%. При этом технологии должны быть произведены в соответствующих государствах или США.

Ранее Трамп заявил, что дроны в ходе украинского конфликта фактически превратились в "машины-убийцы".