Дональд Трамп назвал беспилотники в украинском конфликте "машинами-убийцами" Трамп в Белом доме оценил влияние технологий БПЛА на характер боевых действий

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что беспилотные летательные аппараты в ходе украинского конфликта фактически превратились в "машины-убийцы". Американский лидер обратил внимание на то, насколько значимым фактором ведения боевых действий стали современные БПЛА.

Это технологии беспилотников… Кто бы мог подумать, что беспилотники станут настолько важным фактором? Они — машины-убийцы заявил Трамп, оценивая роль применения различных типов беспилотных систем на поле боя

По словам президента США, современные технологические решения лишают военнослужащих возможности эффективно маскироваться в зоне боевых действий. Трамп отметил, что даже если солдат пытается укрыться за деревом, беспилотный аппарат всё равно способен обнаружить его и нанести точечный удар.

Широкое использование разведывательных и ударных дронов обеими сторонами на Украине уже неоднократно отмечалось международными военными экспертами как ключевой фактор, изменивший тактику ведения сухопутных операций. Ранее в Пентагоне также заявляли о необходимости ускоренной адаптации американских оборонных программ под массовое производство и интеграцию беспилотных систем.