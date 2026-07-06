Американист объяснил, что мешает Трампу повлиять на "партию войны" на Украине Политолог: разногласия в администрации мешают Трампу решить конфликт на Украине

Москва6 июл Вести.Президенту США Дональду Трампу мешают внутри американской администрации в его попытках повлиять на урегулирование украинского конфликта, заявил политолог-американист Малек Дудаков изданию NEWS.ru.

Как отметил эксперт, Трамп и часть его команды пытались решить конфликт "наскоком", но это сделать не получилось. В преддверии ноябрьских выборов в конгресс американские власти снова пытаются это сделать, но большой вопрос, смогут ли.

Внутри самой администрации серьезный раскол: немало тех, кто считает, что можно и дальше продолжать вести войну сказал американист

По его мнению, у Трампа ограничено количество рычагов влияния на "европейскую партию войны", а отношения с лоббистами Киева и администрацией Владимира Зеленского "оставляют желать лучшего".

Трампу стоит поторопиться и добиться соглашения до ноябрьских выборов, иначе при победе демократов те начнут продвигать "крайне антироссийскую и проукраинскую политику", добавил эксперт.