Москва17 апрВести.Президент США Дональд Трамп одной короткой фразой прокомментировал атаку российских войск по объектам ВСУ в Киеве.
Я думаю, это было ужасносказал Трамп в эфире телеканала Sky News
16 апреля вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате поражение получили объекты оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также удар пришелся по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что цели удара были достигнуты.