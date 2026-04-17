Трамп прокомментировал атаку ВС РФ по целям в Киеве Трамп коротко прокомментировал удар России по целям в Киеве

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп одной короткой фразой прокомментировал атаку российских войск по объектам ВСУ в Киеве.

Я думаю, это было ужасно сказал Трамп в эфире телеканала Sky News

16 апреля вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате поражение получили объекты оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также удар пришелся по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что цели удара были достигнуты.