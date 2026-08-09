Москва9 авг Вести.Великобританию ждет наплыв мигрантов, нелегально живущих в Ирландии, из-за планов националистической группировки "Новая Ирландская республиканская армия" (New IRA) по их выдворению.

Военизированная группировка вынашивает планы по организации насильственной кампании, нацеленной на то, чтобы вынудить мигрантов-нелегалов покинуть Ирландию, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в спецслужбах.

В публикации говорится, что "New IRA может вызвать новую волну мигрантов из Ирландии в Великобританию, в частности через наземную границу с Северной Ирландией".

По данным Daily Mail, сторонники радикалов хотят "выдвинуть ультиматум не политикам, а нелегальным мигрантам в стране". Как отмечает собеседник газеты, группировка активизировалась в этом году, совершив ряд нападений на полицию Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании.

В 1921 году Ирландия была разделена на две части, меньшая из которых, северная, осталась в составе Соединенного Королевства. Другая – стала британским доминионом, а в 1949 году обрела полную независимость от британской короны.

После разделения территории между юнионистами (сторонниками Лондона) и республиканцами (борцами за независимость от Британии) началось вооруженное противостояние. Группировка "Ирландская республиканская армия" (ИРА) и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" и "Временная ИРА" в 1970-1980-е годы осуществили ряд терактов в Великобритании, добиваясь присоединения Северной Ирландии к независимой Ирландии. Однако после подписания в 1998 году Белфастского соглашения, положившего начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции, террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль.

Тем не менее в 2012 году путем слияния "Подлинной ИРА" и других мелких радикальных ячеек образовалась "Новая ИРА", которая продолжает выступать против подписания соглашения 1998-го года и поддерживает очаги сопротивления в Северной Ирландии и частично ирландской республике. Так, члены группировки точечно нападают на сотрудников полиции и военных. К примеру, в апреле 2026 года североирландские силовики сообщали о подрыве автомобиля у здания полиции в Белфасте.

В начале лета Северную Ирландию охватили антимигрантские протесты, вспыхнувшие после нападения выходца из Судана на человека.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил недавно покинувшего пост премьера Великобритании Кира Стармера в том, что его политика ведет к разжиганию внутренних конфликтов.