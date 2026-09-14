Москва14 сенВести.Ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается на фоне нарастающей нестабильности в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в результате выведения из строя ключевого нефтепровода в Саудовской Аравии с мировых рынков выпало более 4% глобальных поставок сырья.
Кроме того, он указал на то, что исчезновение столь масштабного объема нефти является крайне тревожным фактором и не может не вызывать серьезную обеспокоенность.