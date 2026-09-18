CNN: военные США едва не начали войну с Китаем из-за ошибки ИИ CNN: военные США из-за ошибки ИИ чуть не провели операцию против судна Китая

Москва18 сен Вести.Американские военные весной едва не перехватили китайское судно на Ближнем Востоке после того, как созданный с помощью ИИ разведывательный отчет ложно указал, что на нем перевозили компоненты ядерной оружейной программы. Это следует из материала телеканала CNN, авторы ссылаются на данные источников.

Военные США, как отмечает телеканал, начали готовить операцию по перехвату судна, в то время как самолеты ВС уже были подняты в воздух. Незадолго до начала операции военные тщательно перепроверили отчет, обнаружив, что чат-бот, который был использован аналитиком, неправильно определил перевозимый судном груз.

Отчет был полностью ложным приводит телеканал слова своего собеседника

Источник CNN добавил, что произошедшее "едва не привело к войне". Любая операция США против судна КНР, как отмечает телеканал, могла перерасти в вооруженный конфликт между двумя государствами.

Американские военные, а также разведывательное сообщество, как следует из материала, активно внедряют искусственный интеллект, в том числе для анализа разведывательных данных и выбора целей для ударов. Различные подразделения используют разные системы, а также стандарты безопасности, отмечает телеканал. При этом, нет единых правил проверки информации, сгенерированной ИИ.