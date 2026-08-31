В США запустили "военный" ChatGPT Пентагон объявил о запуске "военного" ChatGPT для ускорения обработки документов

Москва31 авг Вести.В США запустили "военный" ChatGPT, который должен сделать обработку несекретных документов более быстрой. Об этом объявил Пентагон.

Министерство обороны США запустило ChatGPT Mil от OpenAI, назвав его следующим передовым ИИ-инструментом на GenAI.mil, ведущей платформы генеративного ИИ Министерства обороны говорится в заявлении ведомства

В министерстве уточнили, что ChatGPT Mil позволит, в частности, обрабатывать несекретные документы, включая те, что связаны с планированием, логистикой и управлением. Там заявили, что его внедрение поможет ускорить выполнение рутинных задач, тем самым освободив время для критически важных проектов.

В то же время Пентагон объявил о запуске еще одной новой языковой модели – Grok от Starshield AI для правительства также на базе GenAI.mil. Система сертифицирована для работы с контролируемой несекретной информацией.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на данные исследования Loss of Control Observatory сообщило, что число случаев саботажа ИИ в мире удвоилось: количество инцидентов, когда нейросети лгали пользователям, игнорировали инструкции или преследовали вредоносные цели, увеличилось почти в два раза за июль 2026 года.