"Подростковая" версия ChatGPT будет напоминать о необходимости сделать уроки Компания OpenAI представила версию ChatGPT для подростков

Москва18 авг Вести.Американская компания OpenAI представила специальную версию ChatGPT для подростков, в которой усилены меры безопасности и добавлен режим обучения с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в пресс-релизе.

В материале заявлено, что версия разработана для того, чтобы оказать помощь подросткам в учебе, а также помочь им "критически мыслить" и уверенно пользоваться нейросетями.

Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей говорится в сообщении

Согласно пресс-релизу, в "подростковой" версии предусмотрен режим обучения, с помощью которого чат-бот помогает осваивать материал. Также нейросеть будет напоминать о необходимости сделать уроки, составит викторины и устроил визуализацию учебного материала.

Как уточнили в OpenAI, если основной чат-бот получает сигнал о том, что возраст пользователя составляет 13–17 лет, он автоматически перенаправляет его на специальную "подростковую" версию.

Ранее OpenAI раскрыла детали инцидента с вышедшими из-под контроля ИИ-моделями.