Захарова заявила, что народы России и Грузии "соскучились друг по другу" Захарова: Россия ждет в гости граждан Грузии после отмены виз

Москва19 сен Вести.Народы России и Грузии "соскучились друг по другу", поэтому снятие визовых ограничений было долгожданно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи. Ее цитирует ТАСС.

Она отметила, что делегация из Грузии не в первый раз приезжает на фестиваль.

Да, у нас нет официальных дипломатических отношений, но при этом у нас активно развивается торговля, экономика, гуманитарная сфера цитирует

Дипломат подчеркнула, что этому, в частности, поспособствовало снятие визовых ограничений. Поэтому то, что ранее "могли позволить себе единичные группы", теперь имеют возможность сделать и обычные граждане Грузии.

Мы всех ждем. Мы действительно соскучились. Вот лучшее слово: мы соскучились друг по другу… Как наших там встречают, какой сервис хороший предоставляют. И то же самое могу сказать и о России добавила она

Захарова также сообщила, что Россия ждет из Грузии как туристов, так и участников различных гуманитарных, экономических и бизнес-мероприятий.