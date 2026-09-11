Запрет посещения фестиваля Zion Fest в Грузии россиянами исчез с сайта Запрет посещения россиянами фестиваля Zion Fest в Грузии пропал с сайта

Москва11 сен Вести.Ремарка, предполагающая запрет для граждан России на посещение музыкального фестиваля Zion Fest 2026 в Тбилиси, исчезла с сайта по продаже билетов tkt.ge.

Фестиваль Zion Fest состоится 25-26 сентября у озера Лиси в грузинской столице. На платформе по продаже билетов указано, что для их покупки необходимо пройти верификацию через соцсети. Ранее там уточнялось, что "граждане России на фестиваль не будут допущены".

ТАСС со ссылкой на сайт сообщает, что ремарка о запрете для граждан РФ присутствовала с момента открытия продаж 2 сентября. При этом сервис уточняет, что гражданство при покупке билетов не запрашивается. Агентство задало вопрос о том, сняли ли организаторы мероприятия запрет для россиян, однако сайт пока не дал ответ.

Ранее сообщалось, что ограничение для граждан РФ появилось на сайте за две недели до старта фестиваля.