Москва6 сен Вести.Многие россияне, заказывавшие летние туры в Грузии, отменили заказы за несколько дней до поездки, в месяц происходило от 25 до 35 отказов, рассказал ТАСС исполнительный директор грузинского турагентства Gabritravel Армен Габриелян.

Он связал ситуацию со скандалом в соцсетях после инцидента в июле с избиением россиянки участником свадьбы в Телави.

Из России было много людей, которые не поехали. Очень многие, сделавшие заказы еще зимой, отказались ехать заявил Габриелян

Он отметил, что если в прошлые годы забронированные заказы отменялись в единичных случаях, то в 2026 году фиксировалось от 25 до 35 отмен в месяц.

Турагентство узнавало об отмене брони за несколько дней до запланированных летних туров, когда направляло письма с напоминанием, добавил Габриелян.

По его словам, россияне, которые приезжали, не обращая внимания на скандал в интернете, всегда оставались довольны, но негативную картинку пытались создать провокаторы. Так, в ходе экскурсии русскоязычной группы месяц назад девушка из России начала при всех записывать видео, как ее притесняют в Грузии, и это вызвало возмущение как гида, так и других участников экскурсии, рассказал Габриелян.

В начале августа премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил, что гарантирует безопасность российским туристам в Грузии. По его словам, в интернете развернута кампания, цель которой — создать ложное представление о дискриминации россиян в Грузии.