Туроператоры РФ не фиксируют системное снижение спроса на поездки в Грузию

В Российском союзе туриндустрии оценили текущий спрос на поездки в Грузию Туроператоры РФ не фиксируют системное снижение спроса на поездки в Грузию

Москва24 июл Вести.Туроператоры и турагентства России не наблюдают системное снижение спроса на поездки в Грузию. Такое заявление сделали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В материале сказано, что в настоящее время преждевременно говорить о массовом отказе россиян от путешествий на территорию Грузии.

По информации, которой располагает РСТ, туроператоры и туристические агентства не фиксируют системного снижения спроса на направление сказано в материале

Уточняется, что возможны отдельные случаи отмен или обращений со стороны туристов, обеспокоенных новостями.

Кроме того, Российский союз туриндустрии добавил, что нет информации, подтверждающей, что турагентства массово прекращают продажи туров в Грузию или переориентируют клиентов на другие направления.

Вместе с тем в союзе выразили обеспокоенность из-за инцидента с нападением на российскую туристку в Грузии. В РСТ отметили, что подобные вещи недопустимы, и уточнили, что рассчитывают на объективной расследование со стороны Грузии.

Кадр с видео нападения на российскую туристку в Кахетии. Фото: Соцсети

Инцидент с туристской, имеющей гражданство Турции и России, произошел 19 июля в гостинице в Телави (Кахетия), когда там проходило празднование грузинской свадьбы. СМИ сообщали, что произошел конфликт между участником торжества (жителем Грузии, являющимся братом жениха) и иностранными туристками. По информации ряда изданий, девушки открыли шампанское на балконе, и несколько капель попали на стоявшую внизу аппаратуру свадебного диджея. Участник свадьбы вломился в номер к русскоязычным девушкам, на английском языке обвинил их в том, что они портят свадьбу и разговаривают на русском, и напал на одну из них. Девушка получила перелом носа. Напавшему было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью, но затем его освободили под залог. Прокуратура проверяет обе стороны конфликта.