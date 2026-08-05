В Грузии завели дело из-за фейков в соцсетях о плохом отношении к туристам из РФ В Грузии завели дело из-за фейков по поводу российских туристов

Москва5 авг Вести.Службой госбезопасности (СГБ) Грузии было возбуждено уголовное дело из-за публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении в стране с российскими туристами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В публикации отмечается, что на данный момент СГБ проводит "расследование по статье о саботаже в связи с дискредитирующей информационной кампанией", ведущейся из-за рубежа, которая получила поддержку в Грузии. Подчеркивается, что подобные действия наносят вред государственным интересам страны и ее экономике.

В СГБ пояснили, что в соцсети Х несколько фейковых пользователей опубликовали сообщения о том, что российских туристов в Грузии бросали одних в лесу, а также намеренно портили их заказы в ресторанах.

Ведомство отмечает, что эта дезинформация публиковалась в одном из зарубежных онлайн-СМИ. В СБГ указали, что следствие выявляет организаторов этой дискредитирующей информационной кампании, ее участников и источники финансирования.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали массово отказываться от путешествий в Грузию после резонансного нападения на россиянку в одном из отелей Кахетии, произошедшего 19 июля. Пользователи соцсетей из различных регионов РФ открыто призывают не ездить в Грузию и не поддерживать ее туристическую отрасль.